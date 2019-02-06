Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Fenerbahçe, Kayserispor maçına yepyeni bir kadro ile çıkacak.
Ara transferde 5 futbolcuyu renklerine bağlayan ve Benzia'yı kadro dışı bırakan Sarı-Lacivertliler’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Kayseri’de sahaya süreceği ilk 11 büyük oranda şekillendi.
Ersun Yanal, ara transferin son gününde alınan Moses ve Tolgay Arslan’ı Göztepe önünde yedek soyundurup ikinci yarıda şans vermişti.
Serdar Aziz ise kulübede beklemişti. 57 yaşındaki teknik adam, cuma günü Kayseri’de Moses ve Tolgay’ın yanı sıra Serdar’ı da ilk 11’de sahaya sürecek.
Empoli’den alınan Miha Zajc ise büyük ihtimalle yedek soyunacak.
Sağ kanatta Isla-Dirar ikilisini bozmayı düşünmeyen Yanal, Moses’a sol kanatta, Serdar’a yeni transfer Sadık Çiftpınar’ın sakatlığında stoperde cezası biten Skretl’in yanında görev verecek.
Tolgay’ın orta sahanın göbeğinde Mehmet Topal'ın kart cezalısı olduğu haftada Jailson ile birlikte yer alması bekleniyor. Cezası biten Hasan Ali de sol bekte oynarken, Mehmet Ekici 10 numarada olacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Volkan Demirel
Isla
Serdar Aziz
Skrtel
Hasan Ali
Jailson
Tolgay Arslan
Mehmet Ekici
Dirar
Moses
Soldado
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