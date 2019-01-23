Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Victor Moses, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçeli yöneticiler, bu akşam saat 19.30'da kalkacak uçakla İngiltere'ye gidecek. Burada yıldız futbolcuyla bir araya gelecek olan Sarı-Lacivertli kurmaylar, Nijeryalı yıldızla birlikte aynı uçakla İstanbul'a dönecek.

28 yaşındaki futbolcunun gecenin geç saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Moses, yarın sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.