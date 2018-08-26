Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul'a geldi.
Türk Hava Yolları'nın Frankfurt'tan seferiyle Atatürk Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu, sarı-lacivertli yetkililer karşıladı.
Fabian, daha sonra özel bir araçla havalimanından ayrıldı.
Futbola, Meksika Ligi takımlarından Guadalajara'da başlayan Marco Fabian, ardından Chivas, Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt formalarını giydi.
Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Frankfurt'ta 2015-2016 sezonundan bu yana ter döken Meksikalı futbolcu, takımına 49 maçta 8 gollük katkı verdi.
Meksika Milli Takımı formasını da giyen orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.
MARCO FABIAN KİMDİR?
Tam Adı: Marco Jhonfai Fabián de la Mora
Doğum tarihi: 21 Temmuz 1989
Uyruğu: Meksika
Yaşı: 29
Boyu: 1,70
Mevki: Orta saha, 10 numara
Ayak: Sağ, sol
Kulübü: Eintracht Frankfurt
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 4,5 milyon Euro
Milli takım performansı: 40 maç 9 gol
2017-18 sezonu performansı: 9 maç 1 gol
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