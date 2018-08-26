Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları'nın Frankfurt'tan seferiyle Atatürk Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu, sarı-lacivertli yetkililer karşıladı.

Fabian, daha sonra özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

Futbola, Meksika Ligi takımlarından Guadalajara'da başlayan Marco Fabian, ardından Chivas, Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt formalarını giydi.

Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Frankfurt'ta 2015-2016 sezonundan bu yana ter döken Meksikalı futbolcu, takımına 49 maçta 8 gollük katkı verdi.

Meksika Milli Takımı formasını da giyen orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

MARCO FABIAN KİMDİR?

Tam Adı: Marco Jhonfai Fabián de la Mora

Doğum tarihi: 21 Temmuz 1989

Uyruğu: Meksika

Yaşı: 29

Boyu: 1,70

Mevki: Orta saha, 10 numara

Ayak: Sağ, sol

Kulübü: Eintracht Frankfurt

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Güncel piyasa değeri: 4,5 milyon Euro

Milli takım performansı: 40 maç 9 gol

2017-18 sezonu performansı: 9 maç 1 gol

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