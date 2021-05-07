Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Samatta ile yolların ayrılması gündemde... Genk Futbol Direktörü Dimitri De Conde Ally, Tanzanyalı oyuncunun listelerinde olduğunu açıkladı.

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'e konuşan De Conde, takımın gol kralı Paul Onuachu'nun ayrılma olasılığında Samatta'nın ilgilendikleri bir isim olduğunu belirterek, "Samatta kesinlikle listemizde. Onuachu ayrılırsa alışılmışın dışında bir Genk transferi yapacağız" diye konuştu.

Haberde, Fenerbahçe'nin Samatta için 6 milyon Euro istediği, Genk’in ise 4 milyon Euro seviyesine çıkabileceği yazıldı.

Samatta 2019-2020 sezonunda Genk’ten Aston Villa'ya 10.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Tanzanyalı forvet sezon başında Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı.