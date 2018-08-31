Transfer döneminin kapanmasına bir saatten az bir süre kala Fenerbahçe, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Sarı-lacivertliler Lille'in 23 yaşındaki futbolcusu Yassine Benzia'yı kiraladığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Yassine Benzia’yı Fransa'nın Lille OSC kulübünden satın alma opsiyonlu olarak bir seneliğine kiralamıştır.

Cezayir milli takımında da forma giyen 1994 doğumlu Yassine Benzia’ya çubuklu formamız ile başarılar dileriz!"

11. TRANSFER OLDU

Transferde Fernandao'dan sonra Salih Uçan'ı Empoli'ye satın alma opsiyonuyla gönderen Fenerbahçe, Giuliano'yu Al Nasr'a, Josef de Souza'yı da Al Ahli'ye satmış ve kasasına 25 milyon Euro'luk bir gelir sokmuştu. Sarı-lacivertliler bu transfer döneminde toplamda 11 oyuncu transfer etti.

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transfer eden Fenerbahçe daha sonra Andre Ayew'i kiraladı. Sarı-lacivertliler N.E.C. Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer ederek gençleşme operasyonuna devam ederken Leicester City'nin Cezayirli santrforu Islam Slimani'yi de kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe daha sonra Zurich'te forma giyen 24 yaşındaki santrfor Michael Frey ve bonservisi elinde bulunan Meksikalı stoper Diego Reyes'le anlaşma sağlarken son olarak Brezilya temsilcisi Gremio'dan Jailson ve Galatasaray'la sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Tolga Ciğerci'yi transfer etmişti. Yassine Benzia, Fenerbahçe'nin 11. transferi oldu.

Sarı-lacivertliler oyuncu satışında 25 milyon Euro gelir elde ederken bu 11 transferde toplamda 17,50 milyon Euro ödeme yaptı.

YASSINE BENZIA KİMDİR?

Lyon altyapısından yetişen Benzia, 2015- 2016 sezonu öncesinde 1 milyon euro bonservisle Lille'e transfer oldu. Lyon'da 54 maçta 6 gol, Lille'de ise 93 maçta 11 gol atan Cezayirli yıldızın piyasa değeri 5 milyon euro.

Lille takımı ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yassine Benzia geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde 33 karşılaşmada 2,478 dakika süre aldı ve takımı adına 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Cezayirli oyuncu on numara mevkiinde forma giyiyor.

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