15 Temmuz gecesi bombaların hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çanakkale, Yenikapı ruhuyla buradayız" derken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Darbe geleneği çöp tenekesine atılmıştır" ifadelerini kullandı.

TBMM'de 15 Temmuz'un 7'nci yıldönümünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde demokrasiye olan sahiplenmemizi ve güçlü Türkiye şuurunu güçlü tutma gayretindeyiz. Her türlü vesayetin karşısında sarsılmaz bir kale gibi duran Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşunu bir kez daha hatırlıyoruz.

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla canları pahasına meydanlara akın eden milletimiz karanlığı vatan sevgisiyle aydınlatmıştır. Milli yürekler 27 gün boyunca demokrasi nöbetlerini sürdürmüşlerdir. Bu tüm dünyanın ders çıkarması gereken bir hadisedir. Bu şanlı direnişe demokratik dünya gerekli dikkati gösterememiştir.

Uluslararası arenada terör örgütünün dezenformasyonlarına gerekli cevabı veriyoruz. FETÖ ve benzeri yapıların panzehiri özgür düşünen bireyler ve devlet aklıyla hareket eden bağımsız yönetimlerdir. Bu hain yapılara karşı asil duruş sergileyen milletin ferdi olmaktan şeref duyuyoruz. Hain kalkışmayı unutmuyoruz, unutturmayacağız."

Allah bir daha bu ülkeye böyle bir şeyi yaşamayı göstermesin. Biz 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz içinde nice hikmetlerin olduğu bir büyük direniş, kahramanlık ve büyük bir ihanettir.

Bu mekânlardan birisi gazi Meclisimizdir. Atılan bombalar Türkiye'nin bağımsızlığını, demokrasisini, geleceğini yok etmek için atılmıştı. Herkes bir büyük kahramanlık destanının parçası oldular.

Türkiye'nin ne kadar büyük bir badirenin kenarından kurtarıldığını gayet iyi biliyoruz. Bir taraftan ihanet kol geziyor, diğer taraftan kahramanlık destanları ortaya konuluyordu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki törende konuştu. "Darbe geleneği çöp tenekesine atılmıştır" diyen Kurtulmuş, "Biz 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz içinde nice hikmetlerin olduğu bir büyük direniş, kahramanlık ve büyük bir ihanettir" ifadelerini kullandı.

İşin ihanet ve karanlık yönüne baktığımızda; bu teşebbüs kendisinden önce dile getirilen kötü gidişatı önlemek için atılmış bir adım değil, milleti yok etmeye, milletin önünü kesmeye odaklanmış bir adımdır. Bu sadece bir darbe teşebbüsü değil, darbeyle birlikte ülkemizin işgaline zemin hazırlayacak bir teşebbüstür. Bu iç savaşı tetiklemek üzere düğmeye basılmış, kökü dışarıda olan bir teşebbüstür.

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Bu millet imanı kadar aziz bildiği vatanını korumak, işgalcilere imkan tanımamak için sokaklara çıktı. Hesap edemedikleri şey bu milletin kahramanlığı, cesareti ve gazavat ruhunun canlı olduğuydu. Darbeye direnenlere saygı duyuyoruz.

Türkiye siyaseti çok önemli bir şey kazandı. O geceki direniş olmasaydı, birilerinin darbe yapabilme niyetleri saklı kalmış olacaktı. Darbe geleneği çöp tenekesine atılmıştır.

O akşam bir bilinçlenme gecesiydi. Bu millet kendisinin varlığına kim kast ederse karşısına dikileceğini, milli bekanın her şeyden önde olduğunu ortaya koyarak ispat etmiştir. O gece bu millet, millet olma bilincini de ortaya koymuştur. Herkesin ortak paydasının Türkiye olduğunu millet bilincine sahip çıkarak cümle aleme ispat etmiştir.

O gece yerli ve milli duruş nedir onun da dersini verdi. O gece darbenin imanla ve bilinçle önlenebileceğini ortaya koydu. Halk darbesi nasıl olur millet bunu da açık bir şekilde ortaya koydu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi sokaklara, meydanlara davet eden milli liderlik anlayışı kuvvetli bir mıknatıs etkisi oluşturdu.

15 Temmuz geçmişte kalmış, Türk toplumsal tarihinin kara bir günü ya da kahramanlık destanı yazıldığı bir gecesi değildir. 15 Temmuz sürekli dersler alacağımız çok öğretici bir gecedir. Devletin, hepimizin ortak bir alanı olduğudur. Devlet ele geçirilecek bir yer değil, millet adına hizmet edilecek bir mekanizmadır. Devletin ele geçirilecek bir yer olmasını önlemek için ehliyet, liyakat ile yönetilmesi 15 Temmuz'dan çıkaracağımız derslerden birisidir."