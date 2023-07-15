Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajında, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.



15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/d6c0SikRjq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.

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