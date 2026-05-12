        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika FETÖ operasyonu: 33 ilde FETÖ operasyonu: 43 tutuklama

        33 ilde FETÖ operasyonu: 43 tutuklama!

        İçişleri Bakanlığı, 33 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 69 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı. İşte operasyonun detayları...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:24 Güncelleme:
        İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; jandarma tarafında 33 ilde düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 43'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 33 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi.

        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Metallica üyeleri Türkiye'de
