Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA: FETÖ'ye 6 ilde operasyon: 25 gözaltı | SON DAKİKA FETÖ OPERASYONU

        FETÖ'ye 6 ilde operasyon: 25 gözaltı

        İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aktif olarak örgüt için çalışmaya devam ettiği, bağlılığı arttırmak için katalog evlilik sistemini sürdürdüğü tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 09:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ'ye 6 ilde operasyon: 25 gözaltı

        İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        ÖRGÜTSEL BAĞLILIK SÜRÜYOR

        Yapılan incelemelerde örgütün güncel yapılanmasında, öğrenci evleri üzerinden eleman temin edildiği, ev abi ve ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığın sürdürüldüğü belirlendi.

        REKLAM

        KATALOG EVLİLİK DEVAM EDİYOR

        Ayrıca kadın yapılanması içerisinde aktif rol alan kişilerin faaliyetlerine devam ettiği, örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla katalog evlilik sisteminin sürdürüldüğü tespit edildi.

        6 KENTTE BASKIN DÜZENLENDİ

        Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Aksaray, Antalya, Çanakkale, Bursa ve Samsun'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayın ile birlikte toplam 1 milyon 140 bin lira değerinde nakit para ve altın ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas'ta sel nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sel nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı. (AA)

        #fetö operasyonu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        "Lüzumsuz bir cesaretti"
        "Lüzumsuz bir cesaretti"
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        Trump, Powell’ı ‘çöpe attı’
        Trump, Powell’ı ‘çöpe attı’
        Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor
        Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        İki kardeşi kamyonla ezdi! Bilirkişi: Sürücü kusurlu... 9 ayda tahliye!
        İki kardeşi kamyonla ezdi! Bilirkişi: Sürücü kusurlu... 9 ayda tahliye!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        'Yapay zeka, çalışanı işinden edemez'
        'Yapay zeka, çalışanı işinden edemez'
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf