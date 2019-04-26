Filli Boya markasıyla bilinen Betek Boya, Japonya merkezli Nippon Paint Holding'e satıldı. Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli NipponPaint Holdings'e devir sözleşmesi imzalandı.
Kasım ayında yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu Ünlü & CO'ya satış için yetki veren şirketin satışını, Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar Instagram hesabından duyurdu.
Gözde Akpınar açıklamasında, "Severek sattım arkadaşlar...Canım şirketimi... Çok sevdim tanıştığım bu insanları. Ne kadar benzer yönlerimiz varmış meğer. İnsani yaklaşımları... Mr. Shae, Mr. Yaw... Samimiyetleri, iş yapış disiplinleri ve direk yaklaşımları beni çok etkiledi. Ne garip, çooook acıyabilirdi canım, ama sevdim onları, bence daha da büyüdü Betek Ailesi... Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
Satışın finansal yürüten Ünlü&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi. Yüzde 25 hissesine Alman DAW elinde bulunan Filli Boya'nın ne kadara satıldığı ise belirtilmedi.
Gözde Akpınar yaptığı açıklamada, "Nippon Paint Holding'in firmamıza olan ilgisi ve özeni, Betek A.Ş.'nin sahip olduğu istisnai pozisyonuna, ülkemizin coğrafi stratejik konumuna ve potansiyeline duyduğu güven bizi onurlandırmıştır. Türkiye ve coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyorum.“ ifadelerini kullandı.
20,500 çalışanı ile 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren Japon Nippon, Asya Pasifik Bölgesi’nde pazar lideri konumunda. Yaklaşık 12 milyar ABD Doları piyasa değerine sahip olan Naippon, 2018 yılında 5.7 milyar dolarlık satış ve 800 milyon dolar da faaliyet kârı açıklamıştı.
1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş., Türkiye’de dekoratif boya, endüstriyel boya, yalıtım sistemleri, inşaat yapı malzemeleri ve harçları ürünleri üretimi ve satışı yapıyor. 2001 yılından beri ana iş kolu dekoratif boya pazarının öncüsü şirket, Filli Boya, Fawori, Tempo, Capatect, Alsecco ve Alligator markaları altında satışlarını gerçekleştirmekteydi.
Türkiye’de 5.000’e yakın bayiden oluşan geniş bir dağıtım ağına sahip olan Betek, altı üretim tesisinde bine yakın çalışanı ile faaliyet gösteriyor
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