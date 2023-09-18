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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

        Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

        Fırat Kalkanı harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:05
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        6 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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        #Fırat Kalkanı
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