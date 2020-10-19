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First Lady Macron karantinada! 0:00 / 0:00

İHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilen bir kişiyle temas etmesi nedeniyle kendisini 7 günlük karantinaya aldı.

İHA'nın haberine göre, herhangi bir belirti göstermediği öğrenilen Macron’un sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyarak karantinaya girdiği belirtildi.

Macron’un karantinada olması nedeniyle Çarşamba akşamı Paris Sorbonne Üniversitesi’nin avlusunda yapılması planlanan terör mağduru öğretmenin anma törenine katılmayacağı bildirildi.

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