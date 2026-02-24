Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Fırtınalı havada denize giren genç adamdan acı haber 7 gün sonra geldi

        Fırtınalı havada denize giren genç adamdan acı haber 7 gün sonra geldi

        Antalya'da dalgaların zaman zaman 5 metre yüksekliği bulduğu fırtınalı havada Konyaaltı Sahili'nde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç güvenlik görevlisi, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acı haber 7 gün sonra geldi

        Antalya'da dalgaların zaman zaman 5 metre yüksekliği bulduğu fırtınalı havada Konyaaltı Sahili'nde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç güvenlik görevlisi, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

        KIYIYA YAKIN NOKTADA BULUNDU

        17 Şubat gecesi 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahilinde meydana gelen olayda zaman zaman dalgaların yüksekliğinin 5 metreyi bulduğu fırtınalı havada bir kişinin denize girdiği ve gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan ve denizden yapılan aramalar sonucu isminin Onur Öğüt (32) olduğu öğrenilen şahıs ihbarın yapıldığı noktadan yaklaşık 300 metre mesafede Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıyıya yakın noktada bulundu.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        ilinci kapalı şekilde karaya çıkartılan Öğüt'e olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede entübe edilen Öğüt, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç güvenlik görevlisinin cansız bedeni savcılık ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Acı haberi alan Öğüt'ün anne ve babasının bir hayli üzgün olduğu görülürken, genç güvenlik görevlisinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Serik ilçesi Abdurrahmanlar Çıtlıklı Mezarlığı'nda götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kazada ölen Elif'in ailesinden yardım çağrısıv

        ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Elif Güner (14) hayatını kaybetti, sürücü Yasin Aloğlu tutuklandı. Elif'in ailesi, kaza anı ya da öncesine ait kamera kayıtlarının kendilerine ulaştırılmasını istedi.  (DHA)

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!