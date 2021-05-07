Foseptikteki vahşette önemli gelişme!

Karlıova ilçesinin Sakaören köyünde dün foseptikte bulunan ve Yılmaz Bigeç'e (40) ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ilişkin soruşturma sürüyor.
AA'nın haberine göre olayda cenaze, kesin kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ekipleri, öldürüldüğü değerlendirilen kişinin eşi B.Bigeç'i gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Dün, Sakaören köyünde bir vatandaş, koku üzerine baktığı foseptikte parçalara bölünmüş ceset görmüş, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu cinsiyet tespiti yapılmış, cesedin 27 gündür haber alınamayan Yılmaz Bigeç'e ait olduğu değerlendirilmişti.
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