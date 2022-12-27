Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıktı.
OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.
YARALILAR VAR
DHA'nın haberine göre; kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Avrupa yakasına geçiş yönünde yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken ekipleri çalışması sürüyor.
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