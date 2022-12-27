OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.