Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

FENERBAHÇE'YE GİDİYOR!

Galatasaray'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Serdar Aziz, bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Ülker Stadı'na menajeriyle birlikte giderek Ersun Yanal ve sarı-lacivertli idarecilerle görüştü. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı ve milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin yarın açıklanacağı öğrenildi.