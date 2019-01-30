Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına saatler kala iki transferi birden bitirdi! Sarı-lacivertliler Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Beşiktaş'ta kadro dışı durumundaki Tolgay Arslan transferlerini bitirdi!

2,6 milyon Euro'luk alacağı bulunan Serdar Aziz'in bu alacaklarından vazgeçmesi ve sarı-kırmızılılara 1,2 milyon TL götürmesi karşılığında sözleşmesinin feshedildiği ve Fenerbahçe ile anlaştığı öğrenildi.

TOLGAY ARSLAN BONSERVİSİYLE

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı durumunda bulunan Tolgay Arslan da Fenerbahçe ile anlaştı! Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'a Tolgay Arslan için bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

Her iki transferin de yarın resmen açıklanması bekleniyor.