Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Mbaye Diagne transferinde sona yaklaştı.

Express'in haberine göre, Senegalli golcüyle bir süredir ilgilenen Sam Allardyce'ın ekibi oyuncunun transferinde mutlu sona yaklaştı. Transfer gerçekleşirse Mbaye Diagne satın alma opsiyonuyla birlikte İngiliz ekibine kiralanacak.

West Bromwich Albion'ın listesinde Cenk Tosun da vardı. İngiliz ekibi Ishak Belfodil'i de gündemine almış ancak başarılı olamamıştı.

İngiliz basını, Galatasaray'ın Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i istediğini ve bu nedenle Mbaye Diagne transferinin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğuna vurgu yaptı.

29 yaşındaki futbolcu Süper Lig kariyerinde bugüne kadar 64 maça çıkıp 51 gol kaydetti. Diagne bu sezon ise 19 resmi maçta 11 gol attı.