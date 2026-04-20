        SON DAKİKA: Garson diye alıp direk dansı yaptırdılar! Yabancı kadınlara iş tuzağı - Ankara haberleri | Son dakika haberleri

        Garson diye alıp direk dansı yaptırdılar! Yabancı kadınlara iş tuzağı!

        Ankara'da, eğlence mekanlarına yönelik yürütülen teknik takipte dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Yurt dışından garson ve temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere resmi izin alınan kadınların, gece kulüplerinde konsomatris olarak veya sahnede direk dansı yaptırılarak çalıştırıldığı tespit edildi. Günler süren takip sonucunda Ankara Emniyeti, 9 ayrı gece kulübüne operasyon düzenledi. Otellerde toplu halde tutulan kadınların servis araçlarıyla mekanlara taşındığı, kurallara uymayanlara ise ceza kesildiği belirlendi

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 09:39 Güncelleme:
        Garson diye alıp direk dansı yaptırdılar

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yabancı uyruklu kadınların usulsüz şekilde çalıştırıldığına yönelik ihbarlar üzerine soruşturma başlattı.

        9 MEKAN MERCEK ALTINA ALINDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, Çankaya’da bulunan 9 ayrı eğlence mekanını mercek altına aldı.

        TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ

        Yapılan çalışmalarda, Rusya, Ukrayna ve Belarus başta olmak üzere farklı ülkelerden getirilen kadınların otellerde toplu halde kaldıkları tespit edildi. Kadınların servis araçlarıyla eğlence mekanlarına götürülüp tekrar otellere bırakıldığı belirlendi.

        İŞ İZNİ BAŞKA, İSTENEN BAŞKA

        Soruşturma dosyasına göre, garson ve temizlik görevlisi gibi işlerde çalıştırılmak üzere resmi izin alınan kadınların, gerçekte konsomatris olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Kadınların içinde bulundukları zor durumdan faydalanılarak yanıltıldığı ve farklı işlerde çalıştırıldığı belirlendi.

        ÇARŞI İZNİYLE ÇIKIŞ

        Takibe alınan eğlence yerleri sorumluları, çalışanları ve kadınlar adım adım izlendi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, yurt dışından getirilen kadınlara katı kurallar konulduğu, otelden izinsiz çıkamadıkları ve “çalışma düzeni”ne uymayanlara yevmiye kesintisi uygulandığı bilgisine ulaşıldı.

        POLİS BASKINI KAMERADA

        Çalışmaların ardından elde edilen görüntüler ve delillerin ardından 9 gece eğlence mekanına operasyon düzenlendi. Operasyon anına ait görüntülerde ise polis ekiplerinin eğlence mekanına giriş yaptığı, içeride bulunan kadınlara ve müşterilere kimlik kontrolü yapıldığı anlar yer aldı. Ekiplerin mekan içinde detaylı inceleme gerçekleştirdiği görüldü.

        İNSAN TİCARETİ DOSYASI

        Düzenlenen gece operasyonuyla, 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu olmak üzere toplam 38 kadın yakalandı. Kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        KADINLAR MASA MASA DOLAŞTIRILDI

        Soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan çekim görüntüleri de dosyaya girdi. Görüntülerde, kadınların sahneye çıkarıldığı, dans ettirildiği ve müşteri masalarına yönlendirildiği görüldü. Kamera kayıtlarında kadınların masa masa dolaştırıldığı, müşterilerle vakit geçirmeye zorlandığı ve sistemli bir organizasyon içinde çalıştırıldığı dikkat çekti.

        Bazı görüntülerde ise direk dansı yaptıkları, sahnede performans sergiledikleri ve mekanın eğlence düzeninin bir parçası haline getirildikleri tespit edildi.

