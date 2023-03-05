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Gaziantep'te depremlerin etkisiyle taş tünelde yarıklar oluştu

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinde Gaziantep'te bulunan taş tünelin de hasar aldığı belirlendi. Tünelde çekilen fotoğraflar da dehşetin boyutunu gözler önüne serdi

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AA

  • 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan taş tünelde yarıklar oluştu.
  • Son dakika: Gaziantep'teki taş tünelde depremin izleri!

    AA'da yer alan habere göre depremler, İslahiye'ye bağlı birçok kırsal mahallede hasara neden oldu.
  • Son dakika: Gaziantep'teki taş tünelde depremin izleri!

    Kırsal Kozdere Mahallesi'nde dere yatağında bulunan, yaya ve hayvan geçişi için kullanılan, demir yolunun altındaki taş tünel de zarar gördü.
  • Son dakika: Gaziantep'teki taş tünelde depremin izleri!

    Demir yolundan yaklaşık 10 metre aşağıda bulunan ve duvarlarında derin yarıklar oluşan yapı, ekipler tarafından enjeksiyon yöntemiyle çimento doldurularak onarılıyor. Bu işlemin ardından tünelin iç tarafı çelik hasır ile güçlendirilecek.
  • Son dakika: Gaziantep'teki taş tünelde depremin izleri!

    Mahalle sakinlerinden İbrahim Şirin, AA muhabirine, köydeki evlerinin depremde büyük zarar gördüğünü söyledi. Fay hattının bu bölgeden geçtiğini ifade eden Şirin, tünelde derin yarıklar oluştuğunu ve sarsıntının demir yolunda da hasara yol açtığını belirtti.
  • Son dakika: Gaziantep'teki taş tünelde depremin izleri!

    Demir yolu ve tüneldeki hasarın onarıldığını anlatan Şirin, "Ekipler bayağı uğraştı. Dere yatağındaki su tünelden geçiyordu. Köylüler oradan hayvanlarını geçiriyordu. İnsanlar odun getirmek için o tüneli kullanıyor." dedi.

 

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