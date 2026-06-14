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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gaziantep’te sinek istilası... Vatandaşlardan ilaçlama çağrısı | Son dakika haberleri

        Gaziantep’te sinek istilası... Vatandaşlardan ilaçlama çağrısı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşanan sinek istilası vatandaşların tepkisine neden oldu. Yukarı Güneyse Mahallesi'nde bir evin duvarını kaplayan binlerce sinek cep telefonu kamerasına yansırken, bölge sakinleri yeterli ilaçlama yapılmadığını öne sürerek tepki gösterdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        Gaziantep'te sinek istilası

        Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsal bölgelerinde sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı. İlaçlama yapılmadığını öne süren süren vatandaşlar Oğuzeli Belediyesi’ne tepki gösterdi.

        İHA'daki habere göre; Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsal mahallelerinde sinek istilası yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla pek çok noktada üvez diye bilinen küçük sineklerin pek çok noktada yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.

        Özellikle Yukarı Güneyse Mahallesi’nde yaşanan sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir evin duvarında binlerce sineğin yer alması dikkat çekti.

        Bölge yoğun şekilde sinek istilası olduğumu öne süren vatandaşlar yeterli ilaçlamayı yapmayan Oğuzeli Belediyesi’ne tepki gösterdi.

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