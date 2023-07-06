Gelecek ve Saadet Partileri Meclis grubu kurdu Gelecek ve Saadet Partileri Meclis'te grup kurma kararı aldı. Ahmet Davutoğlu, "Her parti milletvekili kendi parti kimliklerini korumakla birlikte Saadet Parti grubu olarak faaliyet gösterecekler" derken, Temel Karamollaoğlu da "Tek tek milletvekillerimiz fikirlerini gündeme getirebilirlerdi ama grup olmadan yapılacak çalışmalar çok zayıf kalıyor" diye konuştu

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Meclis'te grup kurma kararı aldı. İki parti milletvekilleri kendi parti kimliğiyle Saadet Partisi grubu altında Meclis'te yer alacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, "28 Mayıs seçimlerinden sonra siyasi hayatımızın en önemli gelişmesine sahip oluyoruz. Seçim sonrası parti içerisinde kapsamlı istişarelerde bulunduk. Siyasi tabloyu birlikte değerlendirdiğimizde; siyasi iktidar her türlü devlet imkanını kullanarak iktidarını sürdürme iznini milletten aldığı kanaatine sahip. Statükoyu sürdürmeye çalışıyorlar. Muhalefet partileri kendi değerlendirmelerini yaptı. Seçmenimizin bize verdiği en önemli mesajın dağınıklığa izin vermeden güçlü alternatiftir. Yeni işbirliği ve ittifakları ortaya çıkarmak üzere iki parti olarak fedakarlıklar yaparak önemli adımlar attık. Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri ortak grup çalışması içine girecekler. Her parti milletvekili kendi parti kimliklerini korumakla birlikte Saadet Parti grubu olarak faaliyet gösterecekler. Görüş farklılıklarımız doğaldır ama Türkiye'deki atmosfer bir araya gelmeyi zorunlu kılıyor" dedi.

Karamollaoğlu ise "Meclis'te grup oluşturacak milletvekilimiz var. Biz bir araya gelmeyi bir ihtiyaç olarak gördük. Tek tek milletvekillerimiz fikirlerini gündeme getirebilirlerdi ama grup olmadan yapılacak çalışmalar çok zayıf kalıyor. Türkiye sathında teşkilat yapısına sahibimi olduğumuz için bizim çatımız altında grup oluşturmaya karar verdik. Meclis'te en ciddi çalışmalar yapan grup bu grup olacak" ifadelerini kullandı.

İki lider ilk grup toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceklerini açıkladı.