        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü | Son dakika haberleri

        Genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü

        Batman'da 18 yaşındaki genç kız, sahur vaktinde tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Sahurda babasını öldürdü

        Batman'da 18 yaşındaki genç kız, sahur vaktinde tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü.

        TABANCAYLA BABASINA ATEŞ ETTİ

        Edinilen bilgilere göre olay Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sahur vaktinde M.D. (18) ile babası Ramazan D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayla babasına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

