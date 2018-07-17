Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılacak değişikliklere ilişkin düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu ile Kulüpler Birliği Vakfı yetkilileri ve Spor Toto Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, toplantı öncesi İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül ile kameraların karşısına geçen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılacak değişikliğe ilişkin istişarelere devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de Sayın Adalet Bakanı'mız ve İçişleri Bakanı'mızın katılımı, Kulüpler Birliği'mizin yetkilileri ve kulüp başkanlarımızla yasayla ilgili son rötuşları da çalışacağız. Amacımız sahalarının, tribünlerin şiddetten arındırılması. İnşallah önümüzdeki günlerde de hem sezon hazırlıkları noktasında hem de ülkemizin sporla ilgili geleceği noktasında büyük adımları tamamlayacağız. Bu noktada ben saygı değer bakanlarıma katkıları, destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum."