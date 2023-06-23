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DHA

Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle Duroğlu beldesinde sel ve taşkınların yanında bazı noktalarda da irili ufaklı heyelanlar da meydana geldi. DHA'nın haberine göre Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, selde bir kişiden henüz haber alınamadığını açıkladı. Çetin, “Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan Mahallemizde Rıdvan Coşar adlı vatandaşımızdan haber alamıyoruz. Daha önceki yıllarda dere taşması olayımız vardı ama bu ondan da büyük bir afet. Her tarafımızı yıktı. Büyük heyelanlar oluştu” dedi.

SEL GİTTİ BALÇIK KALDI Beldeden geçen ve su seviyesi artan Aksu Deresi çevresindeki yollar balçıkla kaplandı. Sel sularının taşıdığı toprak ve rüsubatla dolan bazı ara sokaklarda ekipler, iş makineleri eşliğinde temizlik çalışması başlattı. Beldede esnaf ve bölge halkı, çamur ve suyla dolan ev ile iş yerini temizlemeye çalıştı. MAHSUR KALANLAR KURTARILDI, O ANLAR KAMERADA Selin vurduğu beldede yüksek kesimli bölgelerdeki evlerinde mahsur kalanlar da AKUT, AFAD, UMKE, jandarma ve İHH ekiplerince kurtarıldı.

Selde yaralanan bazı kişiler de AKUT ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden İl Özel İdaresi'ne ait kepçe yardımı ile kurtararak ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı. Zamana karşı yarışan ekiplerin, kurtarma mücadelesine dair anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. ENERJİ NAKİL HATLARI HASAR GÖRDÜ Beldede yakınında binaların da bulunduğu yamaçtaki fındık bahçesinde heyelan oluştu. Heyelanla yamaçtan kopan kaya ve toprak yığını yola akarken, enerji nakil hatları da hasar gördü. Özel elektrik dağıtım şirketi görevlileri hasar gören enerji nakil hatlarının onarımına başladı.