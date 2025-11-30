Giresun’da bir trafik kazası yaşandı. Yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Orhan Kazımlı (16), hayatını kaybetti.

ŞERİT İHLALİ ÖLÜME GÖTÜRDÜ

DHA'nın haberine göre kaza; dün gece saatlerinde Giresun'un Gedikkaya Mahallesi'nde meydana geldi.

Şehir merkezine doğru giden 52 yaşındaki Osman T. idaresindeki yolcu minibüsü, iddiaya göre şerit ihlali yaparak karşı şeride geçen Orhan Kazımlı yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada Kazımlı ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Orhan Kazımlı ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kazımlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EHLİYETİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

16 yaşındaki Orhan Kazımlı’nın sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.