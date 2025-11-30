Habertürk
        Son dakika: Giresun haberleri: Ehliyetsiz genç sürücü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Ehliyetsiz genç sürücü hayatını kaybetti

        Giresun'da yürek yakan bir kaza meydana geldi. Motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 16 yaşındaki Orhan Kazımlı, yolcu minibüsüne çarptı. Genç çocuk hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:32 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:32
        Ehliyetsiz genç sürücü hayatını kaybetti
        Giresun’da bir trafik kazası yaşandı. Yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Orhan Kazımlı (16), hayatını kaybetti.

        ŞERİT İHLALİ ÖLÜME GÖTÜRDÜ

        DHA'nın haberine göre kaza; dün gece saatlerinde Giresun'un Gedikkaya Mahallesi'nde meydana geldi.

        Şehir merkezine doğru giden 52 yaşındaki Osman T. idaresindeki yolcu minibüsü, iddiaya göre şerit ihlali yaparak karşı şeride geçen Orhan Kazımlı yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada Kazımlı ağır yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Orhan Kazımlı ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kazımlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        EHLİYETİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

        16 yaşındaki Orhan Kazımlı’nın sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

