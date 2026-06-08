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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı | Son dakika haberleri

        Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir İli Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 07:45 Güncelleme:
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        Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet’ suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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