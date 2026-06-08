20 yıl sonra katilleri bulunmuştu! Failler yine en yakını!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı, 20 yıl sonra aydınlatılan ve 29 yaşında cinayete kurban giden Gülcan Yazıcı dosyasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin, genç kadının kardeşi, eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı kişi ile onun arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, jandarmadaki işle... Daha Fazla Göster Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı, 20 yıl sonra aydınlatılan ve 29 yaşında cinayete kurban giden Gülcan Yazıcı dosyasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin, genç kadının kardeşi, eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı kişi ile onun arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi (İHA) Daha Az Göster