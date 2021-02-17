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Gram altın 7 ay sonra 400 liranın altını gördü

Dolar/TL'de son haftalarda yaşanan gerileme altının ons fiyatındaki düşüşle birleşince gram altın fiyatı 7 ay sonra ilk kez 400 liranın altını gördü. Gram altın fiyatı son 1 ayda yüzde 11 düştü

Gram altın 7 ay sonra 400 liranın altını gördü
HABERTURK.COM

Gram altın son haftalarda dolar/TL'de yaşanan düşüş ve altının ons fiyatındaki gerilemeyle beraber Temmuz 2020'den bu yana ilk kez 400 liranın altını gördü.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bugün yüzde 1'lik düşüşle 1.776 dolara geriledi. Bu ons fiyatında 30 Kasım'dan bu yana görülen en düşük seviye oldu. Düşüşte 10 yıllık ABD hazine tahvillerinin getirisinin yüzde 1.33 ile son 1 yılın en yüksek düzeyine ulaşması etkili oldu. Tahvil faizlerindeki artışlar genel olarak faiz getirisi bulunmayan altın gibi varlıkların fiyatında düşüşe yol açıyor.

Yurtiçinde ise son 1 ayda dolar/TL'nin 7.48'den 7 civarına düşmesiyle gram altının yaklaşık 7 ay sonra ilk kez 400 liranın altını görmesini sağladı. Gram altında son 1 aydaki düşüş yüzde 11'i buldu. Gram altın 6 Kasım'da 538 liraya kadar yükselerek rekor kırmıştı. Yani zirveden kaybı yüzde 35 oldu.

BANK OF AMERİCA 2000 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMASINI BEKLİYOR

Analistler teknik olarak ons altında 1764 doların önemli bir destek noktası olduğunu bu seviyenin kırılması durumunda 1.730 dolara kısa vadede bir gerileme yaşanabileceğini belirtti.

Buna karşılık Bank of America son yayımladığı raporunda altının bu yıl 2000 doların üzerine tırmanmasını beklediğini belirtti. Banka, ABD'de Biden yönetiminin hayata geçireceği 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin enflasyon beklentilerini artırdığını ve bunun altını destekleyebileceğini belirtti.

YURTİÇİNDE GÖZLER MERKEZDE

Gram altın fiyatını belirleyen diğer unsur olan dolar kurunda ise gözler Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası'nın yaptığı faiz artırımları ve 'sıkı para politikası' vurgusu kurda gerilemeye yol açtı. Doların seyri için bundan sonra da Merkez Bankası'nın başta yarınki faiz kararı olmak üzere önümüzdeki dönemde atacağı adımlar takip edilecek.

Analistler yarınki Para Politikası Kurulu'nda yüzde 17'lik politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Ancak faiz kararı kadar karar metninde kullanılacak ifadelere de bakılacak.

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