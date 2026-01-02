Habertürk
        Son dakika: Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

        Güney Marmarada bazı feribot seferleri iptal edildi

        Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı feribot seferleri, 4 Ocak Pazar günü ise tüm seferler iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 16:00 Güncelleme: 02.01.2026 - 16:00
        Güney Marmara'da iptal feribot seferleri!
        Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı feribot seferleri, 4 Ocak Pazar günü ise tüm seferler iptal edildi.

        OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

        GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara Adalar Hattı'nda 3 Ocak Cumartesi günü saat 06.00'da Avşa kalkışlı Erdek feribot seferinin yapılacağı, diğer seferlerin iptal edildiği belirtildi.

        Duyuruda, 4 Ocak Pazar günü ise tüm feribot seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

