Kılıçdaroğlu: Birden fazla adayımız olabilir 0:00 / 0:00

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı'nın niteliği konusunda konuşan Kılıçdaroğlu, "Kişiye indirmek kadar yanlış bir şey yok. Önce kuralları koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaşlar arasından ayrım yapmayacak, nefsine hakim olacak, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz' demeyecek, yolsuzluklar konusunda dikkat edecek. Aday olacak kişinin devleti bilmesi gerek. Bilen bir insan kurumları geleneklerini bilir" dedi.

"BİRDEN FAZLA..."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Bir araya geleceğiz, ilkeleri konuşacağız adayımız budur veya birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu. Tartışılacaksa, cumhurbaşkanının nitelikleri konuşulmalı" ifadelerini kullandı.