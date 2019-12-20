AA

Atatürk Havalimanı'ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan taksici Osman Keleş, 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

AA'nın haberine göre, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklanıp serbest bırakılan sanık Osman Keleş avukatıyla katıldı. Müşteki Ousmane Alyly'nin avukatının ise mazeret dilekçesi sunduğu belirtildi. Duruşmada beyanda bulunan sanık Osman Keleş'in avukatı, müvekkilinin kasten ayrımcılık yapmadığını savunarak, "O tarihte yurt dışındaki bir ülkede Müslümanlar ve Türk uyruklu vatandaşlarımız bir camide hunharca öldürülmüştü. Olayın acısının sıcak olduğu bir durumda müştekinin, kendisine karşı lakayıt beyanları olduğundan müvekkilim de karşılık vermiştir. Başka da herhangi bir eylemi söz konusu değildir. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

6 AYDIR İŞSİZ OLDUĞUNU BELİRTİP, BERAATİNİ İSTEDİ

Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Keleş, olay sebebiyle 6 aydır çalışamadığını, işsiz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman Keleş'in, "hakaret" suçundan 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verirken, bu hükmün açıklanmasını 5 yıllık denetimle geri bıraktı. Mahkeme, sanık hakkında "tehdit" ve "kişiler arasında ayrımcılık yapmak" suçlarını işlediğine ilişkin unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

'SEN TERÖRİST MİSİN, CAMİLERİ BOMBALAMAYA MI GELDİN?'

Atatürk Havalimanı taksicilerinden Osman Keleş'in, 22 Mart'ta havalimanından aracına aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly'e yolculuk sırasında hakaret ettiği iddiası, bu turistin telefonuyla çektiği görüntüleri emniyete teslim edip, suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde taksicinin turiste, "Sen terörist misin, camileri bombalamaya mı geldin?" şeklinde sorular sorarak hakaret ettiği ve zorla bahşiş almaya çalıştığı iddiaları basına konu edilmişti.

MESLEKTAŞLARI DARBETMİŞTİ

Taksici Keleş, görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından, bazı meslektaşlarınca darbedilmiş ve bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden uzaklaştırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede taksici Keleş'in, "tehdit, kişiler arasında ayrımcılık yapmak ve hakaret" suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.