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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 17 yaşındaki genç babasını öldürdü | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki genç babasını öldürdü

        Gaziantep'te, 17 yaşındaki Emin Ö., tartıştığı babası 43 yaşındaki Mehmet Ö.'yü pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Mehmet Ö.'nün cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 15:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü

        Gaziantep'te olay, gece saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Ö. (43) ile oğlu Emin Ö. (17) bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        BABASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

        Yaşanan arbede sırasında Emin Ö., evde bulunan pompalı tüfekle babası Mehmet Ö.'ye ateş açtı. Baba kanlar içinde yere yığıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Mehmet Ö.'nün öldüğü anlaşıldı.

        KATİL EVLAT GÖZALTINDA

        Cansız beden Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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