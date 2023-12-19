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        Haberler Gündem Güvenlik KOD: KAFES-21| Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama: 2'si Kırmızı Bülten 1'i Difüzyon mesajıyla aranıyordu!

        Son dakika haberi 2'si Kırmızı Bülten 1'i Difüzyon mesajıyla aranıyordu!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2'si Kırmızı Bülten, 1'i Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı, Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 operasyonlarıyla yakalandı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 08:06 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:33
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        2'si Kırmızı Bülten 1'i Difüzyon mesajıyla aranıyordu!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si Kırmızı Bülten, 1'i Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı, Alanya ve İstanbul’da düzenlenen Kafek-21 operasyonlarıyla yakalandını açıkladı.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız!

        Thomas Josef Konrad: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Polonya’da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas’dan İtalya ve İspanya’ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya’da,

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        Jinking Peng: İnterpol Kırmızı Bülten’le Çin’de Dolandırıcılık ve Yasadışı Örgüt Faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih’te,

        Daniel Alexander Müller:Difüzyon mesajı ile (Acil Yakalama Mesajı-Sonrasında Kırmızı Bülten Çıkarılan) Almanya’da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu’nda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; Antalya ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimiz, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce düzenlenen "Kafes-21" operasyonlarıyla yakalandılar.

        Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız!"

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