3 CHP'li vekil için fezleke Adalet Bakanlığı'nda 0:00 / 0:00

DHA

CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında, Yalova 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle 'hakimlere alenen hakaret' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından düzenlenen fezlekeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmak üzere, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

CHP'li vekiller eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı Halit Güleç'in Yalova 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'zimmet', 'resmi belgede sahtecilik', 'icbar suretiyle irtikap', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından yargılandığı davanın 27 Ekim'de görülen duruşmasına katılmış ve mahkeme heyetine tepki göstermişti.

Gerginlik nedeniyle duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapatmıştı.

Yaşananlar sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında mahkeme heyetine hakarette bulunulduğu ve tehdit edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Başsavcılık, CHP Mersin Milletvekilli Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun ve İstanbul Milletvekili Aydoğan hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarıyla yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Başarır, Torun ve Aydoğan hakkında, 'duruşma hakimlerine alenen hakaret' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından düzenlenen fezlekeleri, TBMM´ye sunulmak üzere, Adalet Bakanlığı'na gönderdi.