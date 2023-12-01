3'ü kadın 5 kişi, döve döve öldürdü!
Denizli'de, 3'ü kadın 5 kişi ile arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu taş ve sopalarla dövülen 43 yaşındaki çiftçi Mehmet Deniz olay yerinde hayatını kaybetti
Denizli'de olay, Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları belirtilen 5 kişi ile Mehmet Deniz (43) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürüldü.
3'Ü KADIN 5 KİŞİ SOPALARLA DARP ETTİ
İHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3’ü kadın 5 kişinin darp ettiği Deniz, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucunda Mehmet Deniz’in hayatını kaybettiği belirlendi.
KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Deniz’i darp ederek ölümüne neden olan şüpheliler Emrah Y. (27), Yasemin D. (25), Filiz D. (52), Aziz D. (64), Gül Yağmur D.Y. (31) Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yakalandı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Çameli ilçesine getirildi. Şüphelerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.