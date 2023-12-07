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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 73 ilde ruhsatsız silah operasyonu! 1264 gözaltı

        Son dakika haberi 73 ilde ruhsatsız silah operasyonu! 1264 gözaltı

        73 ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1264 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 787 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 08:14 Güncelleme: 07.12.2023 - 08:17
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        73 ilde ruhsatsız silah operasyonu! 1264 gözaltı
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        73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen MERCEK-7 operasyonlarında; 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kurusıkı tabanca, 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 38 silah ele geçirildi. bin 264 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Manisa, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Bitlis, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Elazığ, Çorum, Denizli, Zonguldak, Aydın, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Eskişehir, Malatya, Mardin, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Muğla, Tokat, Trabzon, Uşak, Aksaray, Düzce, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çankırı, Edirne, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yozgat olmak üzere 73 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan MERCEK-7 operasyonlarında 787 ruhsatsız tabanca yakalandı.

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