Bankaya gidecekler bu saatlere dikkat!

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ABD'de yıllık enflasyon yüzde 4.7'lik beklentileri aşarak mayıs ayında yüzde 5 oldu. Nisanda enflasyon yüzde 4.2 seviyesindeydi.

Böylece enflasyon mayısta 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Mayısta aylık enflasyon ise yüzde 0.6'yı buldu.

ARAÇ FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre mayıs ayında kullanılmış araç fiyatlarında yüzde 7'lik artış yaşanması tüketici fiyatları endeksindeki yükselişe önemli bir katkıda bulundu. Gıda fiyatları ie yüzde 0.7 yükseldi.

Enerji endeksi bu ay yatay seyretse de son 1 yılda fiyatlarda yaşanan artış yüzde 28.5'i buldu.