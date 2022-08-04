ABD maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan etti

"BU VİRÜSLE MÜCADELEDE BİR SONRAKİ SEVİYEYE HAZIRIZ"

Becerra yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle ABD’de halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini duyurarak, "Bu virüsle mücadelede bir sonraki seviyeye hazırız. Her Amerikalıyı maymun çiçeğini ciddiye almaya ve bu virüsle mücadele etmemize yardımcı olmak için sorumluluk almaya çağırıyoruz" dedi.

Bu kararın ardından hastalıkla mücadele için ek fon sağlanması bekleniyor. Ayrıca sağlık kurumlarının vakalar ve aşılar hakkında daha fazla veri toplamasına izin verilecek ve aşı dağıtımı hızlandırılacak.