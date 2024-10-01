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        Haberler Dünya Son dakika haberi ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden çalışanlarına uyarı | Dış Haberler

        Son dakika haberi ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden çalışanlarına uyarı

        ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, bir sonraki duyuruya kadar büyükelçilik çalışanlarının ve aile üyelerinin sığınaklarda kalmalarını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:44
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        ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden çalışanlarına uyarı
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        ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımladı.

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        Büyükelçilikten yapılan yazılı uyarıda, çalışanlar ve ailelerinden mevcut güvenlik durumu nedeniyle bir sonraki açıklamaya kadar evlerinde veya yakındaki güvenli bir yerde kalmaları istendi.

        Güvenlik uyarısının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti.

        ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın nisan ayında İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırı öncesi de benzer uyarıda bulunmuştu.

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.

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