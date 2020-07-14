Türk edebiyatının önemli kalemi Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi. Ağaoğlu 90 yaşındaydı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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