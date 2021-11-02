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Son dakika! Ağaoğlu'ndan MHK ve yabancı sayısı açıklaması

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili olarak Kulüpler Birliği'nin bir talebi olmadı. Sistem değişikliği istedik. Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok. Hakem hataları devam ediyor. Öte yandan yeni yabancı kuralının 7+4 olarak değişmesinin bir süre ertelenmesini istiyoruz. Bu ekonomik şartlarda 7+4'ün rafa kaldırılmasını görüşeceğiz" dedi

Son dakika! Ağaoğlu'ndan MHK ve yabancı sayısı açıklaması

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün yapılan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu:

"MHK'DE DEĞİŞEN YOK!"

"Federasyon ve MHK ile başlattığımız bir çalışma var. Yeni kurul oluşmuştu. Onun değerlendirmesi yapıldı. Serdar Tatlı'nın gitmesiyle alakalı olarak kulüplerimizin ya da Kulüpler Birliği'nin bir talebi olmadı. Kulüpler Birliği olarak hiçbir zaman şahıslarla ilgili bir konuyu gündeme getirmedik. Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok. Ulusal kanalda bir yorumcu, hakem hatalarının hesabını başkanlar taraftarlarına verir dedi. Bunu Kulüpler Birliği'nin istediğini düşünüyor. Bize MHK Başkanı sorulmadı. Kamuoyundan 10 dakika önce arandım, öyle söylediler. Atamalardaki şeffaflık, gözlemci notları ve raporlarının sağlıklı olarak değerlendirilmesi, VAR ve saha hakeminin bağımsız olması, VAR'da gerekirse algoritmik bir yapıya geçilmesi... Hakemlerimizin çok iyi eğitim alarak bugün yaşamış olduğumuz sıkıntının önüne geçilmesi gerekiyor. Akrabalık ilişkisi olan, aynı soy ismi taşıyan hakem ve gözlemciler var. Bunlardan birisi görevini bırakacak. Bir önceki dönem MHK üyesi olan bir kişinin oğlu faal hakemdi, oğluna faal hakemliği bıraktırdı kendisi. Bütün kulüplerin üzerinde mutabık kaldığı aday söz konusu olmadı. Süreç çok kısa sürdü. 48 saatte herhangi bir süreç yaşamadık. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Nihat Özdemir beni arayarak destek olmamızı istedi MHK Başkanı'na. Bu sistemin rehabilite edilmesi konusunda gereken ne varsa kulüplerin bunu yapacağından kimsenin şüphesi olmasın."

"VERGİLER ÖTELENMELİ"

"Anadolu kulüplerimiz ciddi finansal sıkıntılar içerisinde. Sezon başında 300 milyon liralık bir söz vardı. Başkandan bu sözün ivedilikle yerine getirilmesini bekliyoruz. Yapılandırılmış vergisi ötelenmeyen tek endüstri futbol endüstrisi. Her şeyin kapalı olduğu bir dönemde 3 günde bir maç oynayarak izleyiciyi ekrana kilitledi futbol. Ülke ekonomisinin şımarık çocuğu da olmak istemiyoruz ama bütün vergilerin ötelendiği noktada biz de ötelenmesini istiyoruz. Bu konuyu tekrar gündeme getireceğiz. 300 milyon lira sözünün federasyon başkanı tarafından da yerine getirilmesi gerekiyor."

"7+4 RAFA KALDIRILSIN"

"Yabancı kısıtlamasının da yeniden gözden geçirilmesi konusunu gündeme getirdik. 7+4 sistemi uygulanırsa çok daha sıkıntı yaşayacağız. Çok fazla geç olmadan TFF ile bu konuyu çözmemiz gerektiğini konuştuk. Bu 7+4 sistemi rafa kalkmalı."

YAYIN İHALESİ SÖZLERİ

"Danışman şirketin 9 elemanı şu anda görüşmelere devam ediyor. Farklı bir yapıyla ihaleye çıkma düşüncesi var. 6-7-8 paketle çıkma düşüncesi var. Onun altyapısı oluşturuluyor."

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