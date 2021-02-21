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Son dakika haberi AK Parti'li Şenocak, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum" açıklamasında bulundu

SON DAKİKA AK Parti'de flaş değişiklik! İstanbul... - Haberler
AK Parti İstanbul İl Başkanı değişiyor
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HABERTURK.COM

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, partisinin İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı.

Şenocak açıklamasında, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANLIĞI İÇİN KABAKTEPE'NİN İSMİ GEÇİYOR

Öte yandan Şenocak'ın açıklamasının hemen ardından da, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için Osman Nuri Kabaktepe'nin adının geçtiği öğrenildi.

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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