Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"TÜRKİYE MODELİ VİZYON BELGESİ HAZIRLIĞIMIZ VAR"

"İnkar politikalarına karşı olduğumuz gibi bunun öbür yüzünü oluşturan terör politikalarına ve terörün kendisine karşı mücadele son derece güçlü bir mücadeledir. Marmara'daki müsilajdan diğer çevre konularını tartışıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye modeli vizyon belgesi hazırlığı var partimizin. Doğanın kazanımlarının arttırılmasına, çevrenin kuvvetlendirilmesine dönük olarak çeşitli stratejileri bizlerle paylaşıldı. Bu konuda şehirlerdeki çevre siyasetiyle ilgili attığımız konularda vatandaşlarımız daha da bilgilendirilecek. Enerji, endüstri başlıkları, ormancılık konusunda neler yaptığımız, her alana değinen Emine Erdoğan'ın liderliğinde sıfır atık konusu. Tüm bunlar kapsamlı bir şekilde MYK'mız tarafından ele alındı.

"MÜSİLAJLA İLGİLİ TEYAKKUZ HALİMİZ DEVAM EDİYOR"

Bütün bunları birleştiren daha yaşanabilir çevre siyasetinin hayata geçirilmesi konusunda, medeni şehrin alt başlıkların daha güçlü bir şekilde siyasetimizin parçası olarak hayata geçirilmesi, bilincin arttırılmasıdır. Çeşitli illerde gençlerle birlikte şehir buluşmaların sayısını arttıracağız. Marmara'daki müsilajın temizlenmesiyle ilgili olarak son derece iyi haberler alıyoruz. Son 5 gündür Marmara denizinde müsilaj görülmedi. Teyakkuz halimiz devam ediyor. Kötü görüntüyü aşacak şekilde dipteki temizliğin ortaya çıkması çalışmalar güçlü şekilde devam edecek.

"15 TEMMUZ'DA 3 BİNİN ÜZERİNDE ETKENLİK YAPILACAK"

Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde milletimizin direnişine 15 Temmuz'da şahit olduk. Kendi milletine silah çekenden daha alçak yoktur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Yarın sayın Cumhurbaşkanımız TBMM'deki 15 Temmuz töreninde konuşacak, şehit yakınlarıyla bir araya gelecek. Yurt içi ve yurt dışında 35 Temmuz Derneği'nin gerçekleştiriliyor.Türkiye genelinde bütün camilerden milletimize cesaret veren o selalar tekrar yükselecek. İlk defa tarihimizde bütün milletimiz sahaya dökülerek topyekûn bir mücadele ortaya koydu. Asker üniformasına girmiş teröristler o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar. DEAŞ kadar sapkın örgüt olan FETÖ'yü himaye etmelerinin hiçbir anlamı yoktur. Terörle mücadeledeki çifte standardın altını çizmek isteriz. Dünyanın her tarafında demokrasiyi desteklediğini söyleyenler esas olarak o gün bu sınavı geçememiştir. Çok sonradan 'biz o geceyi anlayamadık, daha sonra fark ettik' gibisinden birtakım yaklaşımlar ürettiler.

"AŞILAMA İLE BÜYÜK SIKINTIYI AŞACAĞIZ"

Aşı konusunda da 60 milyona yakın bir aşı gerçekleştirilmiş oldu. Sağlık çalışanları, birtakım yaşlılar üçüncü doz aşılarını oldular. Verilen randevuların zamanında gidilmesi, aşıların israf olmaması çok önemli. Aşılama ancak bizim pandemi ile karşı karşıya kaldığımız büyük sıkıntıyı aşmamızı sağlayacak.

"GEÇMİŞTEKİ KABAHATLAR ARTIK CÜRÜM OLUYOR"

Hayvanları Koruma Yasası yüce meclisin takdiriyle hayata geçmiş oldu. Hayvanlara eziyet edenler, işkence edenlerin, soyuna yok olmasına sebep olanların hepsinin cezalandırıldığı yasa ortaya çıktı. Geçmişte kabahat olanlar artık cürüm sayılıyor.

"BİZ SURİYE AFGANİSTAN OLMASIN DİYORUZ"

Suriye'de bir yandan çatışma meseleleri bir yandan siyasi çözüm aranırken orada bir insani durum var. Oraya insani yardımların gitmesi lazım. Ateşkesin idame ettirilmesi, siyasi çözümün yürümesi esas çözümdür. İnsani yardımın arttırılması bütün tarafların arzu ettiği bir şey. Afganistan meselesini tartışıyoruz. Bugün gelinen nokta maalesef hala çözümün çıkmaması gerçeğidir. Suriye, Akdeniz'de yeni bir Afganistan olmasın diyoruz. Henüz istenilen noktada olmadığımızı ifade etmek isterim.

Yaklaşan bayram vesilesiyle bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Hepsine sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz."

SORULAR VE YANITLAR

(Kabil Havalimanı açıklaması) "Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesi marjında Başkan Biden'la konuyu ele alınmıştır. Türkiye Afgan halkının hayat koşullarının iyileştirilmeye çalışan bir unsur olarak yer aldı. Afganistan'da çeşitli ülkelerin işgali sözkonusu oldu, terör olayları çok yaşandı. Kabil Havaalanı korunmazsa büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Türkiye bütün taraflarla görüşüyor. Türkiye işgalci bir güç değildir. Taliban dahil olmak üzere bütün unsurlarla bu görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Afganistan'daki istikrarsızlığın doğurduğu göç, terör, uyuşturucu baskısı Türkiye'ye basınç unsuru oluyor. Türkiye'nin milli güvenliği açısından değerlendirilmesi gereken bir konu. Kapsamlı bir şekilde görüşmelerimiz çok boyutlu devam ediyor.

(Anayasa çalışmaları) Anayasa konusunda Cumhur ittifakı kendi çalışmasını ortaklaştıracak. Bizim çalışmamız muhtemelen bayram sonrasında bir iki toplantıdan sonra tekamül etmiş olur. Ondan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Türkiye'nin geleceği konusunda şimdi siyaset yapan herkesin gelecek nesillere borcudur bu. Cumhur İttifakı tek metin üzerinde vereceği karar ortaya çıkacaktır.

(Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum) Yunanistan maalesef Miçotakis ve sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinden sonra 'Bu yazın daha huzurlu geçecek' demişti. Turizm sezonunda tatbikat adımı attılar. Buna karşı Türkiye NAVTEX ilan etti. Galatasaray oraya davet edilmiş, oyuncuların testi var. Sonra herkesin hızlı testten geçirilmesi istenilince bu muamele kabul edilemez. Burada yapılan şey ne sportmenlikle ne de iyi niyetle bağdaşmaz. Galatasaray çok doğru bir karar almıştır, terk etmiştir. Bunu kim kendine yakıştırıyorsa ona yakışır. Bunu da not ettik. Burada Galatasaray'ın uğradığı bir zarar yoktur. Affedilmeyecek bir saygısızlık yapılmıştır. Gereken adımlar atılmıştır. Konuyu takip ediyoruz.

(İsrail ile ilişkiler) İsrail'le sorun alanları net sorun alanları. Cumhurbaşkanımızın araması sebebiyle pek çok alanlarda ilerlemesi gerektiği, sorun olan alanlarda çözüme yönelik adımların atılması gereği ortaya çıkmıştır. Sorun alanların çözülmesi ile ilgili adım ve diyaloglar konusunda irade ortaya çıkmıştır. Umarız hem çözümle ilgili diyalog hem de karşılıklı olarak işbirlikleri açısından bundan sonra somut adımları göreceğiz."