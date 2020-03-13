Cengiz İnşaat 405 milyon Euro'luk ihale için imzayı attı

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlığına bağlı olarak petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim şeklinde yansımaya devam ediyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, 14 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresinde 51 kuruşluk indirim yapıldı.

Böylece, gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5.47 liraya, Ankara'da 5.66 liraya, İzmir'de ise 5.64 liraya düşecek.

Akaryakıtta fiyatlarında son indirim 10 Mart akşamı yapılırken, benzinde 60, motorinde ise 56 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımıştı. İkinci indirimle birlikte, benzin bir hafta içinde 1 TL 11 kuruş ucuzlamış olacak.

OPEC TOPLANTISININ ARDINDAN SERT DÜŞTÜ

Yılbaşından bu yana devam eden petrol fiyatlarındaki düşüşte belli başlı birkaç etken bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere, yılbaşında 70 doları aşan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, Mart ayı başında yarı yarıya değer kaybetmiş ve 34 dolar seviyesine gerilemişti.

Bu değişimlere kronolojik sıraya göre bakmak gerekirse, 2020'nin ilk günlerinde ABD ile İran'ın savaşın eğişine gelmesi fakat ilerleyen günlerde gerilimin azalması piyasaları rahatlatarak petrol fiyatlarındaki düşüşün ilk sinyalini verdi.

Petrol piyasasında yaşanan "fiyat savaşları" da yaşananlarda etkili oldu.

Öyle ki, 6 Mart'ta Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri kapsayan OPEC+ grubu, petrol üretimlerinde ek kesinti kararı alamamış, bunun ardından petrol fiyatlarında sert düşüş olmuştu.

Pazartesi günü Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31.27 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) ham petrolünün varil fiyatı da 27.34 dolara kadar gerileyerek 12 Şubat 2016'dan sonraki en düşük seviyeyi görmüştü.

Her iki petrol türünün günlük yüzde 30'luk kaybı ise Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin piyasalara ucuz petrol sağlaması fiyatlardaki baskıyı şiddetlendirirken, Rusya ise OPEC anlaşmasına geri dönmeye istekli gibi gözükmüyor.

SON BİR HAFTADA YÜZDE 18 İNDİRİM

Öte yandan, Yılbaşından bu yana azımsanmayacak oranda düşüşlerin görüldüğü petrol fiyatları, yurtiçindeki akaryakıt fiyatlarına da aynı oranda olmasa bile yansıyor.

Söz konusu tabloyu rakamlara ile anlatmak gerekirse, petrol fiyatları son bir haftada yüzde 30, yıl başından bu yana ise yarı yarıya düştü.

EPGİS'ten bugün yapılan açıklama da hesaba katıldığında, benzinin litre fiyatında yüzde 18, motorinin litre fiyatında ise son bir haftada yüzde 9 indirim meydana geldi.

Benzin ve motorinin litre fiyatlarındaki yılbaşından bu yana bakıldığında ise, benzindeki 3 aylık indirimin bu geceden itibaren yüzde 22, motorinde ise yüzde 13 olduğu ortaya çıkıyor.