Akdeniz ve Ege'yi şiddetli yağış vurdu! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısını önemseyen vatandaşlar kentin birçok ilçesinde araçlarının üzerini battaniye, kilim, çarşaf ve naylon ve branda ile kapattı.

Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise gerdikleri tülün altına araçlarını koydu. Şanslı sürücüler ise araçlarını kapalı otoparka park etti. Bir servis minibüsünün sürücüsünün de aracının üzerini çektiği tülle kapattığı görüldü.

Kentin Serik ilçesinde de dün gece şiddetli şekilde yağan ve bu sabahtan itibaren de yer yer etkisini sürdüren yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Kökez Mahallesi Gazeliçi mevkiinde ve Burmahancı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde tarım alanları ve meyve bahçelerini su bastı. Kökez Mahallesi Antalya Büyükşehir Belediyesi mezbahası önünde yolda biriken sular bazı mahallelere ulaşıma kısa süreli de olsa engel oldu.

Araçlar yoldan geçmekte zaman zaman zorlandı. Ayrıca Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde de su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ıslanan sokak hayvanları ise sığınacak yer aradı.

Serik Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olumsuz şartlara karşı hazır beklerken, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiriyor.

YAĞMURU FIRSATA ÇEVİRDİLER

Öte yandan kentin bazı ilçelerinde su baskınları olurken, bazı vatandaşlar da yağan yağmuru fırsata çevirdi.

Bir araç sahibi ise giydiği şort, terlik ve tişörtle yağan yağmur altında hazırladığı köpük ve fırça ile arabasını köpükledi. Başka bir vatandaş ise yağış altında baştan sona fırça ile aracını yıkadı. Her iki sürücünün yağışı fırsata çevirdiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

MUĞLA'DA DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yağışın yanı sıra saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bitez Koyu'nda demirli iki küçük balıkçı teknesi alabora oldu. Alargadaki 10 metrelik tekne ise güvertesine kadar suya battı. Dalgalar yürüyüş yolları ile sahil bandına taştı.

Metrekare başına 36 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde derelerden gelen çamurlu su, bazı yerlerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. İlçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri, kuvvetli rüzgar dolayısıyla da yüksek dalgalar oluştu.

Marmaris'te akşam saatlerinde yağışın şiddetini arttıracağı uyarısı yapıldı.

ÖLÜ DENİZ TURKUAZ RENGE BÜRÜNDÜ

Fethiye ilçesinde de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle ilçede olumsuzluk yaşanmazken dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaza renge dönüştü. Sahile vuran dalgalar ile denizin turkuaz rengi eşsiz bir manzara oluşturdu.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yağışların salıya kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi. Metrekareye 105 kilogram yağış düştüğü ölçülen Ula ilçesinde de rüzgarın hızı saatte 51 kilometreyi buldu.

BODRUM'DA MİLYONLUK TEKNE ALABORA OLDU

İki gündür etkili olan yağışlarla birlikte Bodrum’da fırtına da etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan fırtına yaklaşık 8 milyon lira değerindeki yelkenli katamaranı alabora etti. Sahildeki işletmelere kadar gelen dalgalar hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli fırtına uyarısının ardından Bodrum’da başlayan lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini arttıran fırtınanın hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaştı. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve güney kıyılarda oluşan dev dalgalar, sahil kenarlarındaki işletmeleri de vurdu.

3 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde de bir inşaatın temel kazısı şiddetli yağış nedeniyle su doldu. İnşaatın önündeki yolda çökme meydana gelen bölgede inceleme yapan Karabağlar Belediyesi ekipleri, inşaatın yanındaki 3 katlı binada kayma riski bulunduğunu tespit etti.

AA'nın haberine göre bina, tahliye edilerek mühürlendi, sokak girişine bariyerler konuldu. Vidanjörlerle temeldeki suyun tahliyesinin ardından bina ve yola ilişkin çalışma yürütüleceği belirtildi.

Aynı sokakta yıkılma tehlikesi bulunan elektrik direği de başka bir noktaya taşındı. Öte yandan sağanak nedeniyle Limontepe 9700 Sokak'ta da bir istinat duvarında çökme yaşandı.

SAĞANAK NEDENİYLE YOLLAR ÇÖKTÜ

Denizli'nin Çameli ilçesinde, iki mahallenin birbirine bağlandığı yolda, sağanak nedeniyle çatlaklar ve çökme meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolda onarım çalışması başlattı.

Çameli ilçesinde, dün gece aniden başlayan şiddetli yağmur etkili oldu. Kalınkoz ve Yeşilyayla mahallelerini birbirine bağlayan yolda, yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çökme meydana geldi. Büyük çatlakların da oluştuğu yol, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda onarım çalışması başlattı.

Yeşilyayla Mahallesi'nin muhtarı Yılmaz Kapan, yağışlar nedeniyle zeminde gevşeme oluştuğunu belirterek, "Bu sabah, yolda göçmeler ve çatlaklar olduğunu fark ettik. Derinliği yaklaşık 40 santimetreyi bulan çatlaklar mevcut. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için hemen onarım çalışmalarına başladı" dedi.