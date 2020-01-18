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HaberlerFutbolSon dakika HABERİ! Ali Koç: TFF başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen etmedi

Son dakika: Ali Koç: TFF başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen etmedi

Son dakika haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye yaptıkları 'limit artırımı' başvurusuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ali Koç "TFF'de başvurumuzu kısmen kabul ettiler, kısmen kabul etmediler" ifadelerini kullandı. Ali Koç ayrıca "Belki kalabalık olan mevkiden 2-3 kişi yollayacağız, sol beke oyuncu alacağız" dedi

Ali Koç

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç maç sonrasında açıklamalar yaptı. TFF'ye yaptıkları 'Limit artırımı' başvurusuyla ilgili konuya açıklık getiren Ali Koç, Federasyon'un başvurularını kısmen kabul edip kısmen kabul etmediğini dile getirdi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"TFF'de başvurumuzu kısmen kabul ettiler, kısmen kabul etmediler. Bizim için belirlenen rakamın üzerine kabul edilen başvurularımızı ekleyip, eskilerden bazı şeyleri çıkardılar. Limitimiz arttı, söz konusu değil. Bize karşı tutumu anlamakta güçlük çekiyorum."

"Bu iş nasıl olmaz, nasıl Fenerbahçe'nin önü açılmaz diye değerlendiriliyor. Acilen Tahkim'e gideceğiz. Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı."

"KALABALIK OLAN MEVKİDEN 2-3 KİŞİ YOLLAYACAĞIZ, SOL BEKE OYUNCU ALACAĞIZ"

"Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkiden 2-3 kişi yollayacağız, sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız ama bize manevra alanı verilmiyor. "

"Artık dayanılmayacak bir duruma geldi. Geçen hafta bu kararı verselerdi, belki Tahkim'e gidip işimizi çözecektik. Şimdi 2 hafta kaldı. Adil gözle ele alındığı takdirde, hakkımız verilecektir diye dua ediyoruz. Kurul ve federasyon ciddi baskı altında tutuluyor."

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