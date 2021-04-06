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Son dakika haberi Ali Koç'un korona testi pozitif!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu, izolasyon ve tedavi sürecine evde devam edildiği kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve Süper Lig kulüpleri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

TESTİ POZİTİF! Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri yer aldı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Ali Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Gümüşdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

KULÜPLER BİRLİĞİ

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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