Ankara'da sağanak sele yol açtı! 0:00 / 0:00

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Ankara'da etkili olan yağışlı hava öğle saatlerinde kendini sağanak yağmur olarak gösterdi. Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.

Saat 15.00 sıralarında ise sağanak yağmur Mamak'ta taşkına yol açtı. İlçede etkili olan sağanak, sele neden oldu, araçlar sürüklendi.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin de yaptığı açıklamada, gün içerisinde kısa süreli etkili olan sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

İlk gelen bilgilere göre can kaybı olmadığını, bölgedeki yağmur sularının da çekildiğini ifade eden Şahin, "Ekiplerimiz şu anda sahada. Ufak tefek su baskınları var. Sel sularının sürüklediği birkaç araçta hasar var. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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