Anneleri çalındı, biberonla besliyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaANNELERİ ÇALINDI! Son dakika: Hırsızlık kuzuları vurdu
ABONE OL

124 koyun çalındı! Annesiz kalan kuzuları biberonla besliyorlar

Konya'nın Hadim ilçesinde, küçükbaş yetiştiriciliği yapan Ali Sarıhan ve kardeşleri, yakınlarına taziye ziyaretine gittiğinde, çiftlikteki 124 koyun çalındı. Hırsızlar, kamyona yükleyemediği 8 koyunu da bıçakla keserek, öldürdü. Sarıhan kardeşler, sütüne ihtiyaçları olduğu dönemde anneleri çalınan 30 kuzuyu biberonla beslemeye çalışıyor. Kuzulardan 5'i ise açlıktan öldü. Sütle beslemekte güçlük çeken kardeşler, kuzulardan bazılarını koyunları olan yakınlarına verdi. Maddi ve manevi olarak etkilendiklerini dile getiren Ali Sarıhan, "Bir korku içindeyiz. Hırsızlığın gerçekleştiği gün belki bizim burada olmamızda da bir hayır vardır, diyoruz. Çünkü kamyona yükleyemediklerini vahşice kesmişler" dedi

ANNELERİ ÇALINDI! Son dakika: Hırsızlık kuzuları vurdu
Anneleri çalındı, biberonla besliyorlar
0:00 / 0:00
DHA

Konya'nın Hadim ilçesinde, küçükbaş yetiştiriciliği yapan Ali Sarıhan (38) ve kardeşleri, yakınlarına taziye ziyaretine gittiğinde, çiftlikteki 124 koyun çalındı. Sarıhan kardeşler, ellerinde kalan 30 kuzuyu biberonla süt vererek, beslemeye çalışıyor.

Hadim'in Eğiste Mahallesi'nde oturan Ali Sarıhan, kardeşleri Abdullah (36) ve Serdar Sarıhan (32) ile birlikte besicilik yaparak geçimlerini sağlıyor. Sarıhan ailesi, 8 Ocak günü yakınlarına taziyeye gittiklerinde, mahallenin girişinde bulunan ağıldaki hayvanlarından 124 koyun çalındı.

30 KUZU ANNESİZ KALDI

Hırsızlık şüphelileri, kamyona yükleyemediği 8 koyunu da bıçakla keserek, öldürdü. Ağılda sadece 30 kuzu kaldı. Anne sütü gereken dönemde koyunları çalınan Sarıhan kardeşler ise kuzuları biberonla süt vererek beslemeye başladı. Sütle beslemekte güçlük çeken kardeşler, kuzulardan bazılarını koyunları olan yakınlarına verdi.

'BİZİ TAKİP ETTİKLERİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

20 yıldır babası ve 2 kardeşiyle birlikte küçükbaş yetiştirerek geçimlerini sağladıklarını belirten Ali Sarıhan, şunları söyledi: "Bir yakınımız vefat etmişti. Biz de cenazeye ve taziyeye gittik. Daha önce ağılda Afganistan uyruklu bir çobanımız kalıyordu. O da işten ayrılmıştı. Hayvanlarımızın doğum dönemi olduğu için gece gündüz sürekli ağıla gelip kontrol ediyorduk. O gün cenaze olduğu için gelemedik ve 124 koyunumuz çalındı. Çalan kişilerin bizi takip ettiğini tahmin ediyoruz. Çünkü bizim gelmediğimizi fırsat bilip hayvanlarımızı çalmışlar.

KAMYONA YÜKLEYEMEDİKLERİNİ KESMİŞLER

Kamyona yükleyemedikleri 8 koyunu keserek telef etmişler. Geriye kuzularımız kaldı. Kuzularımızın anne sütüyle beslenmesi gereken dönemdi ve elimizden geldiği kadarıyla biberonla süt vererek besliyoruz. 5 kuzumuz da açlıktan öldü. Bunun üzerine kuzuların bir kısmını beslemesi için koyunları olan yakınlarımıza verdik. 20 yıldır hayvancılık yapıyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için de yıllardır gece gündüz uğraşıyoruz. Şu an hem çalınan koyunlarımızdan olduk hem de kuzularımızı her gün süt vererek beslemekte güçlük çekiyoruz."

'4 AİLE BURADAN GEÇİM SAĞLIYORDU'

Maddi ve manevi olarak etkilendiklerini dile getiren Sarıhan, "Koyunları biz yetiştirdik. O yüzden onlar da bizim birer çocuğumuz gibiydi. Hırsızlık olayının ardından 10 gün boyunca ağıla giremedim. Artık gece bile yatamıyoruz. Bir korku içindeyiz. Hırsızlığın gerçekleştiği gün belki bizim burada olmamızda da bir hayır vardır, diyoruz. Çünkü kamyona yükleyemediklerini vahşice kesmişler. Biz olsaydık belki bizi öldüreceklerdi. Koyunları devlet desteğiyle almıştık. Şu an 20 yıllık emeğimiz yok olup gitti. 4 aile buradan geçimimizi sağlıyorduk" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN RIZKI ÇALINDI'

Kardeşlerden Abdullah Sarıhan da koyunlar geçim kaynakları olduğu için çocuklarının rızkının çalındığını belirtti. Sarıhan, "Ben 8 yıl İstanbul'da kaldım ve orada çalışıyordum. Eşimi güçlükle ikna edip köyümüze dönerek hayvancılık yapmaya başladım. Çocuklarımızın rızkını çaldılar. Kuzuları da besleyemezsek onlar da ölecek" diye konuştu.

'ŞU AN NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'

Çocukluktan itibaren hayvan yetiştiriciliği yaptıkları için hayatının büyük bölümünün meralarda koyun otlatmakla geçtiğini belirten Serdar Sarıhan da ''32 yaşındayım. Yıllarım merada koyun otlatmakla çadırda yatmakla geçti. Kimseye muhtaç olmadan ailece koyun yetiştirerek geçimizi sağlıyorduk. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuklarımız, koyunları çok alışmıştı. Onlar bile ağlıyor, üzülüyor'' dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi İçişleri'nden kayak tesisleri genelgesi!
GÜNDEMİçişleri'nden kayak tesisleri genelgesi!
DEPREM| Son dakika: Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa depremle sarsıldı
GÜNDEMSuriye'de deprem! Güneydoğu sallandı
27. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? Polis alımı sınavı ne zaman 2021
GÜNDEM27. Dönem POMEM polislik sınavı ne zaman?
EGM personel alımı ne zaman? EGM ortaöğretim mezunu personel alımı başvuru şartları 2021
GÜNDEMEGM personel alımı ne zaman?
ALARM! Son dakika: KAR geri geliyor! Kar ne zaman başlayacak?
GÜNDEMMeteoroloji açıkladı! Marmara dikkat! Kar geri ...
İSU çalışma saatleri 2021: İSU saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
GÜNDEMİSU çalışma saatleri 2021
Askerlik şubesi çalışma saatleri 2021: Askerlik şubesi saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Pandemi
GÜNDEMİşte askerlik şubesi çalışma saatleri
Son dakika haberi STV eski yayın yönetmeninin cezası belli oldu
GÜNDEMSTV eski yayın yönetmeninin cezası belli oldu
KAHREDEN FERYAT! Son dakika: Şüpheli ölümün ardından yürek yakan isyan: Ölmedi, öldürüldü!
GÜNDEMEsenyurt'taki şüpheli ölümde kahreden feryat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Atama Töreni'nde konuşuyor
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Atama Töreni'nde ...