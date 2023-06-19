Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika haberi: AYM'den HDP kararı
ABONE OL

Son dakika haberi AYM'den HDP kararı

Anayasa Mahkemesi, HDP’ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararını verdi. Yüksek Mahkeme; Yargıtay Başsavcılığı’nın talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti

Son dakika haberi: AYM'den HDP kararı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’ye ödenen hazine yardımına bloke konulması talep etmişti.
Anayasa Mahkemesi bir kez daha bu talebi kabul etmedi.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebine ilişkin bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

BAŞSAVCILIK TALEP ETMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası süren Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ilgili yeni bir başvuru yapmıştı. Siyasi Partiler Kanunu'na göre, tüm siyasi partilere genel seçim yapılan yıllarda Hazine yardımı üç katı olarak ödeniyordu.

Bu kapsamda; HDP’ye toplamda 600 milyon 343 bin TL Hazine yardımı ödendi. Ancak HDP, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'ne katılmadı. Bu durumu Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen cevapla kesinleştiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

HDP’ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL Hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başsavcılık; söz konusu 400 milyon 228 bin TL’lik yardımının harcanan kısmının ise parti ve harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek, Hazine'ye aktarılmasını istedi.

AYM: BU AŞAMADA KARAR VERİLMESİNE YER YOK

Başsavcılığın bu talebi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda ele alındı. Uzun süren müzakerelerin ardından Yüksek Mahkeme, talebe ilişkin bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi bir kez daha kabul edilmedi.

KAPATMA DAVASINDA SONA YAKLAŞILDI

Öte yandan, HDP’nin kapatılması talepli davada sona da yaklaşıldı. Anayasa Mahkemesi raportörünün, davanın esasına ilişkin raporunu hazırlamasının ardından Yüksek Mahkeme, kapatma talebine ilişkin nihai kararı vermek üzere toplanacak.

AYM DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP’nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru ve onay süresi uzatıldı
GÜNDEM İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ...
Sinema, tiyatro, opera ve baleye ilgimiz arttı
GÜNDEM Sinema, tiyatro, opera ve baleye ilgimiz arttı
MHP'de MYK toplantısı yapılıyor
GÜNDEM MHP'de MYK toplantısı yapılıyor
Son dakika: Pençe-Kilit'te teröristlere bir darbe daha!
GÜNDEM Pençe-Kilit'te teröristlere bir darbe daha!
Yaz sıcaklarına doğru biraz daha ıslanacağız! İşte beklenen hava durumu İstanbul - Son dakika haberler
GÜNDEM Yaz sıcaklarına doğru biraz daha ıslanacağız
ÖSYM'nin 45 gündür dış dünyayla iletişimi olmayan görevlileri, YKS'nin ardından aileleriyle buluştu
GÜNDEM Büyük buluşma! 45 gündür dış dünyayla iletişimleri ...
Kenan Nuhut kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Kenan Nuhut ölüm sebebi nedir?
GÜNDEM Kenan Nuhut kimdir ve neden vefat etti?
Balıkesir'de eşinin yeğeni pompalı tüfekle başından vurdu - Haberler
GÜNDEM Eşinin yeğeni pompalı tüfekle başından vurdu
Kurban Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı? Bayramda otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
GÜNDEM Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
Sivas Malatya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Sivas Malatya Arası Kaç Saat? htka
GÜNDEM Sivas Malatya arası kaç km?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.